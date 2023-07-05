هبوط جديد بسعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض سعر الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب فقد 10 جنيهات من قيمته حتى منتصف التعاملات، قبل أن يهبط مجددا بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1931 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 5.5 دولار بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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