البورصة تتراجع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49% إلى مستوى 17380 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.31%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 46.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 21.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 67.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.1% إلى مستوى 17466 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.