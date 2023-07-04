المشاركة في الأضاحي ترفع أسعار الجلود وتخفض الكميات المتوفرة

كتبت- دينا خالد:

قال عبد الرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة الجلود باتحاد الصناعات، وصاحب مدبغة بمدينة الروبيكي للجلود، إن أسعار الجلود البقري شهدت زيادة هذا العام ليتراوح السعر بين 400 و500 جنيه للجلد البقري بموسم عيد الأضحى، مقابل 200 و300 جنيه العام الماضي، أي بزيادة نحو 200 جنيه.

وأضاف الجباس، لمصراوي، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الجلود هذا العام هو الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، وقلة المعروض من الجلود هذا العام بسبب قلة الأضاحي.

وأوضح الجباس، أن ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام، دفع المضحين إلى نظام الصكوك ومشاركة أكثر من مضحٍ في أضحية واحدة مما قلل عدد الأضاحي وبالتالي انخفاض حصيلة الجلود الناتجة عنها، مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الجباس إلى اتجاه المضحين هذا العام لنظام الصكوك قلل من كميات الجلود، لكنه ساهم في الحصول على جلود جودتها مرتفعة، لأن الذبح يتم داخل المجازر وبالتالي يخرج الجلد يخرج بشكل احترافي بدون قطع.

وارتفعت أسعار مواشي الأضحية هذا العام بنسبة تتخطى 100% للكيلو القائم، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض من الماشية، بحسب مسؤولين في شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.