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ارتفاع أسعار البيض الأحمر في المزرعة اليوم الثلاثاء

10:46 ص الثلاثاء 04 يوليو 2023

أسعار البيض

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كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر جنيها واحدا، في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، فيما استقر سعر البيض الأبيض والبلدي، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 116.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 118.75 جنيه، بزيادة جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض البيض الأحمر كرتونة البيض الأحمر منتجي الدواجن

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