ارتفاع أسعار البيض الأحمر في المزرعة اليوم الثلاثاء
كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر جنيها واحدا، في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، فيما استقر سعر البيض الأبيض والبلدي، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 116.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 118.75 جنيه، بزيادة جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
سوق مصراوى
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع بأسعار تبدأ من 28 جنيهاتفاصيل
-
3 وصفات صحية وشهية يمكن إعدادها بالهاند بليندرتفاصيل
-
أفضل تلفزيون سمارت HD أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
أفضل أدوات لتبييض الأسنان في المنزل تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينات حلاقة للرجال 2023 تبدأ من 11 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: