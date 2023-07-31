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الذهب يواصل الهبوط بمصر في يوليو والجرام يخسر 493 جنيها خلال 3 أشهر (تفاعلي)

06:40 م الإثنين 31 يوليه 2023

أسعار الذهب

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كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو الجاري، وخسر سعر الجرام عيار 21 في الشهور الثلاثة الأخيرة نحو 493 جنيها مقارنة بمستواه في نهاية يوليو الماضي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية يوليو الجاري إلى 2157 جنيها مقابل نحو 2285 جنيها في نهاية يونيو الماضي، بتراجع 128 جنيها خلال الشهر الأخير.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع السعر العالمي للذهب بنحو 48 دولارا للأونصة (الأوقية) خلال الشهر الجاري ليصل إلى نحو 1967.12 دولار في السادسة من مساء اليوم الاثنين آخر أيام الشهر.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بشكل شهري خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات السوق التي جمعها مصراوي.

سوق مصراوى

أسعار الذهب سعر الذهب عالميا سعر الجنيه الذهب

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