سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 8 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع بمنتصف التعاملات معوضا بعض خسارته.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1956 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 2.8 دولار بانخفاض قدره 0.14% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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