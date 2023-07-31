انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الكابوريا في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و65 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها.
سوق مصراوى
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