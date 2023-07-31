ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والخيار البلدي والصوب، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس وفقا للموقع الرسمي للسوق، وفي المقابل انخفضت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 7.5 و9.5 جنيه.

البصل بين 14 و17 جنيها.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الجزر بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الخيار البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بارتفاع جنيهين.

البامية بين 20 و30 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و20 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 و25 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.