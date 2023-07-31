إعلان

BBC

تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق

11:06 ص الإثنين 31 يوليو 2023

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36195 جنيها، بتراجع 438 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37601 جنيه، بتراجع 53 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1914 جنيها، بزيادة 18 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مركز معلومات مجلس الوزراء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تنبيه مهم من الضرائب لأصحاب الشقق المصيفية المؤجرة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الآن نتيجة الثانوية العامة.. رابط سريع بدرجات المواد والنسبة المئوية.