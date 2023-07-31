تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36195 جنيها، بتراجع 438 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37601 جنيه، بتراجع 53 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1914 جنيها، بزيادة 18 جنيها.