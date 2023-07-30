شعبة الدواجن: ألف جنيه زيادة في سعر طن العلف بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار منتجات العلف "خليط بين الذرة والفول الصويا وخامات أخرى" ارتفعت بنحو ألف جنيه للطن خلال أسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، فإن سعر طن العلف ارتفع إلى 22800 جنيه مقابل 21800 جنيه الأسبوع الماضي.

وارتفع طن الذرة الصفراء، وهو المكون الأساسي للعلف إلى 15 ألف جنيه مقابل 12800 جنيه قبل أسبوع، بزيادة نحو 2200 جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة لمصراوي.

وأرجع عبد العزيز السيد ارتفاع أسعار العلف إلى زيادة الطلب عليه في الأيام الأخيرة.

كان ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، توقع ارتفاع أسعار العلف في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد زيادة أسعارها بالبورصة العالمية.

وارتفعت أسعار خامات العلف بالبورصات العالمية خلال الفترة الحالية بعد إعلان روسيا انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وفقا لقول الزيني، لمصراوي.

وأعلنت روسيا الاثنين قبل الماضي، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في خطوة قد تثير موجة تقلبات جديدة في أسعار الغذاء العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار الأعلاف.