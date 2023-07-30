غرفة الملابس تنظم ورشة عمل لتطوير عمليات التصدير بالمصانع

كتبت- شيرين صلاح:



نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات ورشة عمل لتأهيل وتطوير عمليات التصدير داخل مصانع الملابس، بمحافظة الاسكندرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط و جامعة النيل، حيث شارك فيها ما يقرب من 50 مصنعا.

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة، في بيان اليوم الأحد من الغرفة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار جهود الغرفة لتطبيق برنامج تطوير الصناعة والمقدم من مركز تنمية سلاسل القيمة المضافة، والذي يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقا لتعريف البنك المركزي بغرض تطويرها في عدة مجالات لفتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير عملات أجنبية، حيث أن المنتج المصري أمامهم فرص وأسواق جديدة.

وأضاف أن البرنامج مجاني و ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة تدريبات تعريفية للشركات وتقدم لكافة الشركات مهما كان حجمها في موضوعات التسويق الرقمي وأهمية الموقع الإلكتروني ومحو الأمية البنكية.

والمرحلة الثانية والتي تستمر لفترة من ٧ إلى ٩ أشهر فتشمل تقييم الوضع الحالي للشركة في مجالات نماذج العمل والتواجد الرقمي والموقع الإلكتروني والتسويق الرقمي والجاهزية للتصدير والتأهيل الفني.