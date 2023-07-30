الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم لتيسير التواصل معهم

كتب- مصطفى عيد:

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وذلك لتيسير التواصل معهم، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد.

وأكد الضباعني حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي، موضحا أن الممولين الذين يقدمون إقراراتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، سيقومون بتحديث بياناتهم على هذا الموقع الإلكتروني: (اضغط هنا).

وأشار إلى أن هؤلاء الممولين يتضمنون ممولي كلٍ من مركز كبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة، ومراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة، والمأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي المأموريات التسع التابعة لمنطقة القاهرة ثان.

وقال الضباعني إن باقي الممولين بباقي مأموريات الجمهورية والذين يقدمون إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، عليهم تحديث بياناتهم من البوابة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأضاف أن البيانات المطلوب من الممولين تحديثها بشكل مستمر لدى المصلحة هي (العنوان، والرقم القومي، والتليفون، والإيميل ، وغيرها)، مشيرًا إلى أنه على الممولين تحديث بيانات (الرقم القومي والتليفون والإيميل) إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية وفقًا للمنظومة التي يقدمون إقراراتهم الضريبية عليها.

وذكر الضباعني أنه في حالة تغيير عنوان الممول فإنه يقوم بتحديث بيانات العنوان إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وذلك في حالة تقديم الممول لإقراره على هذه المنظومة.

وقال إنه بالنسبة للممول الذي يقدم إقراره الضريبي على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، فإنه فى حال حدوث تغيير في بيانات العنوان لديه فعليه إخطار المأمورية التابع لها بذلك.