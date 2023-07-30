سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 10 جنيهات للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1430 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1839 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2145 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2451 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 0.69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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