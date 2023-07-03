السعودية تعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لشهر أغسطس

كتبت- شيماء حفظي:

قررت وزارة الطاقة السعودية، تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول اليوم الاثنين.

وحسب الوكالة، سيكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وكانت السعودية أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستبدأ خفض طوعي بنحو 500 ألف برميل يوميا، بداية من شهر مايو وحتى نهاية العام الجاري.

وأكد المصدر - وفقا للوكالة السعودية - أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.