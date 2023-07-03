"فيليب موريس": السجائر تنتمي للمتاحف.. ويجب الحد من التدخين التقليدي

كتبت- شيماء حفظي:

قال ياتشيك أولتشك، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، إن الشركة استثمرت أكثر من 10.5 مليار دولار منذ عام 2008 وحتى 31 مارس 2023 من أجل تطوير وتسويق المنتجات الخالية من الدخان، والتي تبلغ إيراداتها اليوم ما يقرب من 35% من إجمالي صافي إيرادات الشركة.

وقال أولتشاك، خلال مشاركته في منتدى "UnHerd Club" الذي نظمته صحيفة UnHerd البريطانية بمقرها الرئيسي في لندن، إن السياسات المتبعة حاليًا للحد من انتشار التدخين لا تعمل بالسرعة الكافية وقد تطيل أمد التدخين التقليدي، وفقا لبيان من الشركة اليوم الاثنين.

وأضاف أن "السجائر التقليدية يجب أن تنتمي إلى المتاحف"، مضيفًا أنه استنادًا إلى بيانات وتقديرات وأساليب منظمة الصحة العالمية، فقد تم حساب إفتراضي للتأثير الإيجابي المحتمل على الصحة العامة للمدخنين حول العالم، والذين يتحولون من السجائر التقليدية إلى منتجات أقل في المخاطر وخالية من الدخان".

"مع افتراض أن تلك المنتجات تشكل خيار أفضل من السجائر التقليدية، وأن الأشخاص الذين يدخنون حاليًا سيتحولون إليها تمامًا طوال حياتهم، فإن هناك إمكانية حقيقية لتخفيض نسبة تبلغ 10 أضعاف في الوفيات التي يتسبب فيها التدخين التقليدي" وفقا لما نقله البيان عن الرئيس التنفيذي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، أن تكلفة تجاهل إمكانات المنتجات الخالية من الدخان وما يمكن أن تساهم به في الصحة العامة قد تكون هائلة، خاصة في ظل القرارات المتناقضة التي تتخذها بعض الدول من حظر لهذه المنتجات، بينما تسمح في الوقت نفسه ببيع السجائر التقليدية.

وأوضح أن المهمة التي تتبناها "فيليب موريس" تتمثل في الحد من التدخين عن طريق استبدال السجائر ببدائل أفضل، وبالتالي وضع نهاية للتدخين التقليدي.

وأضاف: "نحن ننصح دائمًا الأشخاص الذين لم يدخنوا التبغ أو النيكوتين من قبل، وخاصة الشباب والقصر، بعدم استخدام هذه المنتجات، بل ونؤكد أن الإقلاع كليًا، أو عدم البدء أبدًا في التدخين، هو الخيار الأفضل، وبالرغم من كل ذلك فإنه يتم إحباط قدرة فيليب موريس إنترناشيونال على الاستمرار في هذه المهمة بسبب مزيج من المعارضة العمياء من قبل المنظمات المناهضة للتبغ واعتماد الحكومات المفرط على ما يسمى بالمبدأ الاحترازي، والذي يفسره البعض على أنه من الأفضل عدم القيام بأي شيء حتى نعرف عنه كل شيء".

وأشار إلى أنه بعد 5 سنوات من طرح المنتجات الجديدة، أكدت هيئة المسح الوطني الياباني للصحة والتغذية حدوث انخفاض غير مسبوق في عدد البالغين الذين يدخنون السجائر، كما أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن وتيرة الانخفاض قد استمرت، وأن البيانات تشير إلى وجود تأثير إيجابي بالفعل على الصحة العامة بسبب المنتجات الخالية من الدخان، حسب البيان.