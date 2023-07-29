تقرير: مصر مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع أي مخاطر لتوقف مبادرة الحبوب



كتبت- منال المصري:

قلل بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، من المخاطر المحتملة على مصر لتوقف مبادرة حبوب البحر الأسود مؤخرا بعد انسحاب روسيا منها، بفضل ما لدى مصر من مخزون استراتيجي جمعته في الفترة الأخيرة مع موسم حصاد القمح المحلي.

وأوضح البنك، في تقرير له بعنوان (اقتصاد مصر والائتمان السيادي وحقوق الملكية)، اطلع مصراوي على نسخة منه، أن السلطات المصرية مستعدة بشكل أفضل للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلسلة التوريد نتيجة وجود تحسن في احتياطيات القمح الاستراتيجية بما يجعلها تغطي عددا من الأشهر.

وبحسب البنك، تغطي الاحتياطيات الحالية احتياجات مصر من القمح لمدة 6.5 شهور قادمة مقارنة بفترة 4.2 شهر وقت غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب بيانات جمعها البنك.

كانت روسيا أعلنت منتصف الشهر الجاري وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع انتهاء فترة سريانه المقرر لها 17 يوليو، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها ستعود على الفور للاتفاق في حال تلبية شروطها ضمن الاتفاق، الذي ساهم في توفير الغذاء لملايين الأشخاص حول العالم.

وتعد روسيا وأوكرانيا من أكبر موردين للقمح على مستوى العالم، وقد تأثرت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير بالوضع الدائر بين روسيا وأوكرانيا كونهما من أكبر مصدري الحبوب والقمح لها.