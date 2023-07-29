الأجهزة الكهربائية: 40% زيادة بالإقبال على التكييفات في الموجة الحارة

كتبت- دينا خالد:

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الإقبال على التكييفات زاد بنسبة 40% خلال موجة الطقس الحارة التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة مقارنة بما كان عليه في الفترة السابقة عليه منذ بداية الصيف.

وأضاف سدرة أن ارتفاع الطلب على شراء التكييفات جاء رغم أن السوق يعاني من نقص المعروض من بعض الماركات الشهيرة.

وأشار إلى أن التكييفات المتوفرة في مصر أغلبها محلية الصنع بمستلزمات إنتاج مستوردة.

وأوضح سدرة أن الشركات عانت خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الإنتاج بسبب مشكلات الاستيراد، لكن تم العمل على حل هذه المشكلة وستبدأ الشركات بضخ كميات من منتجاتها خلال الشهر المقبل.

وتابع أنه رغم نقص المعروض من التكييفات، فإن الشركات لم ترفع أسعارها منذ أول مايو.

وقال إن أسعار التكييفات 1.5 حصان تبدأ من 13800 جنيه حتى 21600 جنيه، وتبدأ أسعار التكييفات 2.25 حصان من 22300 جنيه.