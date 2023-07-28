سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
القاهرة - مصراوي:
استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بحلول منتصف التعاملات المسائية عند مستوى تعاملات منتصف اليوم.
وكان سعر الجرام انخفض 20 جنيها مع بدء التعاملات، قبل أن يعوض جزء من خسائره بحلول منتصف التعاملات ويرتفع 10 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم
بلغت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.
سجل الذهب عيار 18 إلى 1847 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.
وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
بلغ سعر الذهب عالميا نحو 1,951 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب
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