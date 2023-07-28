خريطة الأسعار اليوم: تراجع الحديد وارتفاع اللحوم والدواجن والذهب

القاهرة - مصراوي:

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر الدواجن واللحوم الحمراء كما زاد سعر الذهب مقارنة بأسعار الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن تعود للارتفاع في الأسواق (موقع رسمي)



أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة بسوق العبور



فوق 100 جنيه للطبق.. أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة



أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور



انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم يتراجع 20 جنيهًا مع بداية التعاملات



أسعار اللحوم ترتفع في الأسواق بتعاملات الجمعة (موقع رسمي)



أسعار الحديد والأسمنت تتراجع في الأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)



سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات



