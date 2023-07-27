رئيس "طاقة اتحاد الصناعات": أزمة الكهرباء مؤقتة وتراجع إنتاج الغاز طبيعي



كتب- مصطفى عيد:

قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أزمة انقطاع الكهرباء مؤقتة وسيتم حلها قريبا من خلال توفير الأموال اللازمة لاستيراد المازوت من أجل توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بطاقات أعلى، إلى جانب تنفيذ إجراءات ترشيد الكهرباء التي أعلنتها الحكومة.

وأضاف سعد الدين أن الحكومة كانت توفر الوقود اللازم من أجل الوفاء باحتياجات استهلاك الكهرباء المعتاد، لكن حدثت ظروف طارئة أدت إلى زيادة الاستهلاك بحوالي 3 جيجاوات وهو ما تزامن أيضا مع تراجع إنتاج مصر من بعض حقول الغاز بعض الشيء، وهو ما أدى إلى مأزق يجب التعامل معه إما بتخفيف الأحمال أو زيادة الإنتاج.

وذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي في أي دولة ليس ثابتا بل يزيد وينقص مع اختلاف الوقت والظروف، مثل اكتشاف حقول جديدة أو تراجع إنتاج بعض الحقول المتقادمة أو تراجع الاستثمارات المتدفقة وهو ما يحدث في مصر مؤخرا.

وأوضح سعد الدين أن هذا الأمر طبيعي وانخفض الإنتاج قبل اكتشاف حقل ظهر ولجأت مصر للاستيراد ثم دخل الحقل إلى الإنتاج وزاد الإنتاج بما يفيض عن الاستهلاك وهو ما دفع مصر إلى التصدير خاصة في العام الماضي مع اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا تزامنا مع نقص النقد الأجنبي في مصر.

وتوقع سعد الدين أن تدخل حقول جديدة على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال الفترة المقبلة مع النشاط القائم للاستكشافات في الفترة الأخيرة والمزايدات التي يتم طرحها، ومن الطبيعي التعرض للأزمات ولكن الأهم هو القدرة على تجاوزها وهو ما سيحدث، داعيا المواطنين إلى التفاؤل والتأكد من أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا سعد الدين القطاع الخاص والأفراد وكل الجهات الممثلة للمجتمع المصري إلى التعاون من أجل العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع وبشكل اختياري وبدافع من رغبة في المشاركة في حل الأزمة بدءا من سلوكيات الأفراد، وذلك من أجل مواجهة انقطاع الكهرباء والعمل على تقليله حتى انتهاء الأزمة.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال اليوم الخميس إن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء خلال شهر أغسطس المقبل.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة اليوم: "نشجع القطاع الخاص على إجراء نفس الموضوع".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه في شهور الصيف يتوقف تصدير الغاز بسبب زيادة حجم الاستهلاك وبالتالي يتوقف تصديره بالكامل في الصيف ويستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.

وأشار إلى أنه تم التوافق على استيراد شحنات إضافية من المازوت للأيام القادمة، موضحاً أن حجم ما سنستورده اعتباراً من اليوم حتى نهاية شهر أغسطس، ستبلغ قيمته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، كشحنات إضافية، لتحقيق التوازن في الشبكة الكهربائية، والتعامل مع تزايد الاستهلاك.

وأوضح مدبولي أن هذه الأرقام لم تكن متاحة في الموازنة الحالية أو مُقَدَرَة، وبالتالي هو عبء إضافي سنتمكن كدولة في ظل الظروف الحالية من توفيره بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي.

كما لفت إلى أنه تم توجيه الجهات الحكومية بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكافة المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، مثل إنارة الشوارع، والمباني الحكومية، والمباني الخدمية، وفق خطة تم التوافق عليها.