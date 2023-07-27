بعد رفع الفائدة على الدولار.. توقعات بتراجع سعر الذهب عالميا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، انخفاض لسعر الذهب بالبورصات العالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفع الفيدرالي للفائدة أمس الأربعاء، وبعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي بأن هناك ترجيحات لرفع آخر للفائدة في الاجتماع المقبل.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، أمس الأربعاء، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءً على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وأضاف معطي، أن زيادة الفيدرالي الأمريكي الفائدة أمس، "بيدفع المستثمرين إلى بيع ما لديهم من الذهب ووضعها بالبنوك للاستفادة من زيادة الفائدة".

ووفقا لقول معطي، فإن سعر أوقية الذهب هبط إلى 1975 دولار عقب إعلان الفيدرالي لرفع الفائدة أمس مقابل 1981 دولار للأوقية قبل إعلان القرار.

وأضاف معطي، أن رئيس البنك المركزي الأمريكي أكد أمس الأربعاء أن مازالت الضغوط الاقتصادية مستمرة بأمريكا، مع ترجيحات بزيادة أخرى للفائدة على عكس المتوقع أن الزيادة الحالية ستكون الأخيرة.

وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها أمس، إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، فكانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا. التضخم لا يزال مرتفعا.

ويأتي ذلك رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي إلى 3% مقابل 4% خلال مايو الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أصدرها هذا الشهر.

وتستهدف اللجنة تحقيق أقصى قدر من التوظيف، والوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 2% على المدى الطويل، وفقا للبيان.

وقالت اللجنة: "النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. من المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم".

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