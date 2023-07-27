هل يتأثر سعر الذهب في مصر بعد رفع الفائدة الأمريكية؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن رفع الفائدة الأمريكية لم يؤثر على سعر الذهب في مصر، منذ إعلان القرار أمس وحتى اليوم، ولا يُتوقع أن يكون تأثير مستقبلي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، أمس الأربعاء، على الرغم من تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناء على هذا القرار، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية لتصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%، وذلك بعد رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

وأوضح نجيب، أن سعر الذهب في مصر يحكمه العرض والطلب حاليا، مشيرا إلى أن هناك حالة من الهدوء تسيطر على سوق الذهب المحلي.

ووفقا لقول نجيب، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الخميس بحلول منتصف التعاملات نحو 2160 جنيها.

ويأتي قرار الفيدرالي أمس، بعد سلسلة من رفع الفائدة بدأها المركزي الأمريكي في مارس 2022 تزامنا مع التضخم المرتفع واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث رفعها للمرة الحادية عشرة منذ مارس 2022.