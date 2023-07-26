مصر تحصل على 59 مليون دولار من منجم السكري للذهب في 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

حصلت الحكومة المصرية على عائدات بنحو 59 مليون دولار من حصة الدولة من أرباح منجم السكري للذهب والإتاوات المفروضة على الشركة المستثمرة فيه وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب ما كشف عنه تقرير لشركة سنتامين المستغلة للمنجم نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الشركة أن الحكومة حصلت وفقا لاتفاقية التشغيل، على 12.7 مليون دولار مدفوعات إتاوة، ونحو 46 مليون دولار كحصة من توزيعات الأرباح خلال النصف الأول.

ووصلت عائدات بيع الذهب لدى شركة سينتامين، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من 2022، لتبلغ 425.6 مليون دولار مقابل 381.8 مليون دولار.

وارتفع متوسط سعر الذهب خلال النصف الأول من العام إلى 1936 دولارا للأوقية، مقابل 1872 دولارا للأوقية في الفترة المقارنة بنسبة زيادة 3%.