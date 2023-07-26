مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.48% إلى مستوى 17396 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.8%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 60.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 36.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 24.6 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.4% إلى مستوى 17480 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.