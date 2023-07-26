الأجهزة المنزلية: 25% زيادة في الإقبال على الكشافات بعد انقطاع الكهرباء

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الإقبال على شراء كشافات الإضاءة للطوارئ زاد بنحو 25%، تزامنا مع انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في الأيام الأخيرة.

وأضاف هلال أن أسعار الكشافات تبدأ من 400 جنيه للماركات محلية الصنع.

وتشهد مصر في الأسابيع الأخيرة انقطاعات للكهرباء على مستوى مناطق مختلفة قد تتكرر عدة مرات يوميا، وقد تطول فترتها في بعض الأحيان إلى ساعة أو أكثر في المرة الواحدة، وذلك ضمن خطة لتخفيف الأحمال وإعادة توزيعها بسبب مشكلات تتعلق بزيادة الاستهلاك وكميات الوقود التي يتم ضخها لتشغيل الشبكة الكهربائية.

وأشار هلال إلى أن أغلب الأنواع الموجودة في الأسواق إنتاج محلي بخامات ومستلزمات إنتاج مستوردة.

وأوضح أن هناك مصنعين فقط في مصر لإنتاج الكشافات، وهو ما قد يؤدي لنقص المعروض منها في حالة زيادة الطلب في مثل هذه الظروف.

وأضاف هلال أن هناك مراوح ببطاريات، لجأ إليها البعض بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، لكنه وصفها بأنها غير عملية وتشبه لعب الأطفال.