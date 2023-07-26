الصناعة: مفاوضات جارية لإبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، أنه يجرى حالياً عقد مفاوضات على مستوى الخبراء لدراسة مشروع إبرام اتفاق للتجارة الحرة بين مصر وصربيا والذي تم الإعلان عنه العام الماضي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا.

وأشار الوزير في بيان من الوزارة اليوم الأربعاء، إلى أن التوصل لهذا الاتفاق سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للبيان.

واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء ميروسلاف شيستوفيتش سفير صربيا بالقاهرة، ويحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التجارة البينية وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة صربيا خلال شهر يوليو من العام الماضي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

وأوضح سمير أن اللقاء ناقش إمكانيات تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لدراسة مقومات واحتياجات السوق المصري والصربي، والعمل على توفير هذه الاحتياجات من خلال الصفقات التجارية المتكافئة.

وأشار الوزير إلى أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والصربي على حد سواء.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين على المستويين الرسمي والخاص لتحقيق التكامل الغذائي والدوائي بين مصر وصربيا لا سيما في ظل التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد العالمي.

وأشار سمير إلى إمكانية إقامة مشروعات مصرية صربية مشتركة في عدد كبير من المجالات وذلك لتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية، وبصفة خاصة أسواق دول القارة الافريقية وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

ولفت سمير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 113.59 مليون دولار مقارنة بنحو 79.74 مليون دولار خلال عام 2021 محققاً نسبة زيادة 42.5%، مشيراً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الأسمدة والفوسفات والخضروات والفاكهة واللدائن والتبغ والآلات والأجهزة الكهربائية.

وأكد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالزيارات الرسمية لمسؤولي دولة صربيا للقاهرة وهو ما يعكس اهتمام الحكومة الصربية بتعميق العلاقات الثنائية مع مصر.

وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية للمشاركة في المشروعات التي تنفذها صربيا حالياً في مجال تطوير البنية التحتية للبلاد والتي تستهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين صربيا والموانئ الرئيسية بالدول المجاورة.