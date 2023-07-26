انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل الحامي، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأريعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بانخفاض 25 قرشا.

البطاطس بين 8 و10 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 12 و17 جنيها.

الكوسة بين 4 و9 جنيهات.

الجزر بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 جنيهات و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 15 جنيها و25 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و14 جنيها.

المانجو العويس بين 16 و30 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و21 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و18 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 20 و30 جنيها.