كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1433 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1970 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 5.2 دولارا، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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