سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل التراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل مجموع التراجع حتى الآن إلى 15 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1433 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1843 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2150 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2457 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1960 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 5 دولارات، وبنسبة 0.26% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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