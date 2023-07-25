لماذا ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس في الأسواق خلال الأيام الأخيرة؟

كتبت- دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الطماطم والبطاطس شهدت ارتفاعات خلال الأيام الماضية في الأسواق.

وأضاف النجيب أن أسعار الطماطم تتراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو في سوق الجملة، لتباع بين 5 و7 جنيهات بالأسواق، ويتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 و10 جنيهات في سوق الجملة لتباع بين 12 و14 جنيها بالأسواق.

وأرجع النجيب، ارتفاع سعر الطماطم إلى العوامل المناخية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة، حيث تعد الطماطم من الزراعات المكشوفة وهو ما يجعلها تتأثر بدرجات الحرارة كما أنها سريعة التلف.

وأوضح أن أسعار البطاطس ارتفعت بسبب انتهاء موسم الحصاد، وأغلب البطاطس الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر.

ورغم ارتفاع أسعار البطاطس خلال الأيام الماضية، فإن النجيب أكد أن الأسعار مازالت منخفضة عن مستوياتها في العام الماضي.