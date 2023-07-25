طاقة عربية تبيع 20% من أسهمها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مقابل دين على القلعة

القاهرة - مصراوي:

باعت شركة طاقة عربية - التي أدرجت في البورصة الشهر الماضي - نحو 20% من رأسمال الشركة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لسداد دين مستحق على المساهم الرئيسي بالشركة.

ومجموعة طاقة عربية (إحدى شركات مجموعة القلعة)، وتعمل في توزيع الطاقة وخدمتها المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تغطي الاحتياجات اليومية من غاز طبيعي، وكهرباء، وطاقة متجددة، ومنتجات بترولية، ومياه في 50 مدينة مصرية، لما يزيد عن 1.7 مليون عميل منزلي، وصناعي، وتجاري، وسياحي.

كما تستثمر مجموعة طاقة عربية في البنية التحتية للطاقة وبنائها، وتشغيلها، وصيانتها؛ بما في ذلك نقل وتوزيع الغاز الطبيعي في 8 محافظات، وتوليد وتوزيع الكهرباء التقليدية والمتجددة، وخدمات معالجة وتحلية المياه بالعديد من المحافظات، بالإضافة إلى تمويل وتسويق المنتجات البترولية وزيوت تشحيم السيارات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال محطات "طاقة".

ووفقا لبيان صادر من شركة اي اف جي هيرميس، أرسلته شركة طاقة عربية للبورصة اليوم الثلاثاء، اشترى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية نحو 270.5 مليون سهم من طاقة عربية بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيانها أن عملية نقل الأسهم تمت إلى أحد دائني شركة القلعة للاستثمارات المالية.

ووفقا للبيان، فإن الاتفاق يتيح للشركة إعادة شراء الأسهم خلال 4 سنوات من تاريخ تنفيذ الصفقة.