ارتفاع الجمبري والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السبيط والكاليماري والمكرونة السويسي، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الثلاثاء عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفع سعر الكابوريا والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 58 و62 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و85 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بارتفاع 20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و100 جنيه.