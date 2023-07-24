شعبة السكر تبحث توفير احتياجات المصانع حتى مارس المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الغرفة على تواصل مستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية بشأن توفير احتياجات المصانع من السكر حتى موسم توريد قصب السكر والبنجر في مارس المقبل.

وأوضح في بيان من الغرفة اليوم الاثنين، أن الغرفة أرسلت إلى وزارة التموين بيان حول حصر احتياجات المصانع من السكر في كل منطقة صناعية بالكميات وبالتوقيت المطلوب من أجل العمل على توفيرها من خلال توفير السكر الخام وتكريره.

وأكد رئيس الشعبة، أن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة في تواصل دائم مع وزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير في سياق متابعته المستمرة لتغطية احتياجات الصناعة وزيادة الصادرات بشكل منظم والعمل على ضمان توافر السلع في الأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس حسن الفندي، وبمشاركة المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة العليا للسكر، وذلك لمناقشة موقف الحكومة من توفير احتياجات المصانع من السكر بجانب حصر الخامات غير المفرج عنها بالموانئ.

وناقشت الشعبة مع أعضائها، المواصفات المطلوب إدراجها في خطة تحديث المواصفات للعام القادم.

وأشار حسن الفندي، إلى ضرورة العمل على وجود حالة من الاستقرار لخام السكر لمصانع الأغذية، حيث تمثل 50% من الخامات الأساسية لصناعات الحلوى والشيكولاتة.

كما أشار إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية التي تحرص الدولة على توافرها بالأسواق مثل: القمح، والذرة وغيرها، وبالتالي تناقل أية شائعات حول نقصه سيؤثر بشكل كبير على الأسواق والأسعار ويضر بالعملية الإنتاجية بأكملها وعقود التصدير.

وأكد المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، أن المجلس يناقش باستمرار موقف توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع بالشعب المختلفة.

الإفراج عن الشحنات بالموانئ ومنها السكر والدقيق والكاكاو وغيرها بجانب المشكلات المتعلقة بالغاز والتأمينات والضرائب، كما يتم التحرك سريعا في حل أية مشكلات تواجه العملية الإنتاجية.

وطالب الفندي، أعضاء شعبة السكر والحلوى بحصر كافة الخامات والكميات المطلوبة في إطار دراسة الغرفة لسد احتياجات المصانع الغذائية منها، بالإضافة إلي متابعة الإفراج عن الحاويات بالموانئ لجميع عناصر الإنتاج.

وقال المهندس الشحات سليم، نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية، إن وزارة التموين تدرس توفير احتياجات المصانع من السكر، مشيرًا إلي أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر.

وأكد سليم على أن غرفة الصناعات الغذائية تقوم حاليا بحصر المواصفات المطلوب إدراجها في خطة تحديث المواصفات للعام القادم، مشيرًا أنه جارى الانتهاء من تعديلات على مشروع مواصفة السكر الخام والمكرر.