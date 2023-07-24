محلات الملابس تطرح عروضا مبكرة عن موعد الأوكازيون الصيفي لتحريك الطلب
كتبت- دينا خالد:
قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض المحلات بدأت حاليا تقديم عروض مبكرة وتصفيات للملابس الصيفي وذلك قبل انطلاق الأوكازيون الشهر المقبل.
وأضافت هيكل، أن الاختلاف بين هذه العروض والأكازيون، هو أن العروض تكون عبارة عن "قطعة وقطعة هدية"، أو "قطعتين و3 قطع هدية"، أما الأوكازيون فيتضمن نسبة تخفيض تتراوح بين 10 و70% على الأسعار، باختلاف القطع، وباختلاف المصانع المنتجة لها.
وأوضحت أن الهدف من هذه العروض المبكرة، هو تنشيط حركة المبيعات وتصفية الملابس الصيفي.
ومن المقرر أن يبدأ الأوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس المقبل على أن تكون المدة المحددة له شهرا كاملا مقسمة على المحلات لمدة أسبوعين لكل محل، بحسب قرار للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
سوق مصراوى
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