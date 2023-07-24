انخفاض أسعار الأرز والعدس وارتفاع اللحوم في الأسواق اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والعدس المعبأ والأرز السائب والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين بالأسواق، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة واللحوم والدواجن الطازجة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق٤ الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 26.57 جنيه، بتراجع 21 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 35.76 جنيه، بارتفاع 38 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21 جنيها، بانخفاض 35 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 56.89 جنيه، بانخفاض 5.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 23.27 جنيه، بانخفاض 7 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.27 جنيه بانخفاض 28 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 44.91 جنيه، بانخفاض 1.9 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.55 جنيه، بارتفاع 1.71 جنيه

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.55 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.4 جنيه، بارتفاع 6.95 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.04 جنيه، بارتفاع 3.92 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.24 جنيه، بانخفاض 1.18 جنيه.

كيلو الفول السائب: 35.94 جنيه، بانخفاض 46 قرشا .

كيلو الجبن الأبيض: 92.26 جنيه، بانخفاض 2.39 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 170.12 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

لتر اللبن السائب: 21.21 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 58.08 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.62 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.