مواعيد عمل مكاتب البريد بعد العودة من الإجازة بدءا من غدٍ
كتب- علاء حجاج:
تبدأ مكاتب الهيئة القومية للبريد فتح أبوابها للعملاء بداية من الثامنة صباح غدا الاثنين، وذلك بعد الإجازة الرسمية التي بدأت الخميس الماضي 20 يوليو وتنتهي اليوم الأحد 23 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 23 يوليو.
وتختلف إجازات مكاتب البريد بحسب المكتب، ما إذا كان رئيسيا أو فرعيا، وكذلك حجم الإقبال عليه، فهناك مكاتب تعمل 6 أيام في الأسبوع وأخرى تعمل 5 أيام.
وتبدأ مكاتب البريد عملها بداية من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، وهناك عدد من مكاتب البريد تعمل حتى الساعة السادسة مساء.
كان رئيس مجلس الوزراء قرر أن يكون اليوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بأن يكون يوم الخميس الماضي الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية.
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