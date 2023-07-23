انخفاض سعر كرتونة البيض البلدي 10 جنيهات في المزرعة
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأحد في المزرعة، عند مستويات أمس، بينما انخفض سعر كرتونة البيض البلدي 10 جنيهات مقارنة بمستواه أمس الأول، بحسب البيانات المتوفرة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 113.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 115.75 جنيه، بتراجع 10 جنيهات مقارنة بأمس الأول.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
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