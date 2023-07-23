تراجع جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، كما هبط سعر طن الأسمنت الرمادي.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36724 جنيها، بتراجع 108 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 37143 جنيها، بتراجع 246 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1880 جنيها، بتراجع 60 جنيها.