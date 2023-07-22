بعد ارتفاعه 15 جنيها.. ماذا فعل سعر الذهب اليوم في مصر بتعاملات المساء؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع حتى منتصف التعاملات بنحو 15 جنيها مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

ويلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2170 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في بورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 7.5 دولار، وبنسبة 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات أول أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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