15 جنيها زيادة.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع مع بداية تعاملات اليوم 5 جنيهات مقارنة بمستواه أمس، ليصل مجموع الزيادة حتى منتصف تعاملات اليوم إلى 15 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في بورصات المعادن العالمية.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1961 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بتراجع 7.5 دولار، وبنسبة 0.39% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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