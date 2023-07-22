هبوط أسعار الفول والعدس وصعود اللحوم والسكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الفول المعبأ وزيت عباد الشمس والعدس المعبأ خلال تعاملات اليوم السبت بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر المعبأ واللحوم الطازجة والجبن الأبيض.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.01 جنيه، بتراجع 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 35.12 جنيه، بانخفاض 1.75 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.42 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 61.64 جنيه، بانخفاض 2.94 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 24.31 جنيه، بارتفاع 1.09 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.08 جنيه بارتفاع 20 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 45.35 جنيه، بانخفاض 2.63 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.8 جنيه، بتراجع 14 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.5 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.88 جنيه، بارتفاع 3.8 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.89 جنيه، بانخفاض 15 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 24.57 جنيه، بانخفاض 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 34.56 جنيه، بارتفاع 81 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 94.23 جنيه، بارتفاع 3.82 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 169.36 جنيه، بتراجع 93 قرشا.

لتر اللبن السائب: 22 جنيها، بزيادة 5 قروش.

كيلو المسلى الصناعي: 59.54 جنيه، بارتفاع 21 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 27.62 جنيه، بانخفاض 58 قرشا.