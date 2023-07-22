أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك، في سوق الجملة بالعبور، اليوم السبت عند مستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.
أسعار السمك اليوم
تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و63 جنيها.
ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 190 جنيها و310 جنيهات.
وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.
وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و190 جنيها.
وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها.
سوق مصراوى
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