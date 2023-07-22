دورة تدريبية لنقل الخبرات الدولية في تسعير المعاملات الضريبية لمصر

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية الضرائب الدولية، وأهمية توفير التدريب المستمر للعاملين في بحوث الاتفاقيات الدولية بالمصلحة لرفع الكفاءة ونقل الخبرات الدولية مما ينعكس على الارتقاء بجودة العمل، بحسب بيان من المصلحة اليوم السبت.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية المقدمة من برنامج "مأموري فحص بلا حدود"، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD لفريق تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية.

وثمن الضباعني الجهود والدعم الذي يقدمه برنامج مأموري فحص بلا حدود، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تنفيذ البرامج التدريبية ونقل الخبرات الدولية بما يسهم في الارتقاء بجودة العمل خاصة في مجال الضرائب الدولية.

وأشار إلى أنه استكمالا للتدريب الذي تم لهؤلاء العاملين مسبقا واستمرارا للتعاون مع برنامج مأموري فحص بلا حدود، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تم التنسيق لتقديم ورشة عمل متخصصة خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو 2023 تتعلق بتسعير المعاملات.

وأوضح أنه سيتم التطرق إلى موضوعات ذات أهمية في فحص تسعير المعاملات مثل المعاملات المالية، مضيفا أنه سيتم تقديم التدريب أيضا في نطاق أساسيات التسعير للمنضمين الجدد في إدارة التسعير.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المدربين المختصين بتقديم ورشة العمل من ذوي الكفاءات من العاملين بمصلحة الضرائب البريطانية والذين تم ترشيحهم من قبل مبادرة مأموري فحص بلا حدود القائمة على التدريب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وفى اليوم الأول من ورشة العمل الخاصة بتسعير المعاملات، قال المدربون من مصلحة الضرائب البريطانية وهم أنتوني كلارك، وايما لاستر، وسيمون كيمبر، إنهم سعداء جدا بالاستقبال الحافل في مصر من قبل الفريق المصري، ويتطلعون لتكرار الزيارة مرة أخرى.

وأضافوا أنهم جاءوا كممثلين لمصلحة الضرائب البريطانية من أجل نقل الخبرات فى تسعير المعاملات الضريبية لفريق مصلحة الضرائب المصرية، حيث أن بريطانيا تعتبر لها الريادة في هذا الشأن، وهم على أمل أن يستفيد العاملون بمصلحة الضرائب بأكبر استفادة ممكنة خلال فترة الدورة التدريبية.