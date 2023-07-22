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انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

10:59 ص السبت 22 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36832 جنيها، بتراجع 296 جنيها.

سعر طن حديد عز: 37388 جنيها، بانخفاض 188 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1940 جنيها، بتراجع 12 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز الحديد الاستثماري

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