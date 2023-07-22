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أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر تهبط 5 جنيهات في المزرعة اليوم

10:42 ص السبت 22 يوليه 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار البيض الأبيض والأحمر، بنحو 5 جنيهات للكرتونة، اليوم السبت في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 110.75 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 113.75 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر

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