انخفاض جديد في سعر الذهب اليوم بحلول منتصف التعاملات

القاهرة -مصراوي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مجددا بحلول منتصف التعاملات مقارنة بالتعاملات الصباحية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وانخفض سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات بمنتصف اليوم بعد أن تراجع 10 جنيهات في الصباح.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1437 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1975 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في آخر تحديث للأسعار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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