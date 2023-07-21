أسعار البيض اليوم الجمعة في المزرعة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار البيض بأنواعه الأبيض والأحمر والبلدي اليوم الجمعة في المزرعة، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 118.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 125.75 جنيه.