تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات

القاهرة -مصراوي:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات مقارنة بمستواه أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وخلال الساعات الأولى التعاملات الجمعة، تراجع سعر الجرام من الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1440 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1851 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2160 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1975 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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