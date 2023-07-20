كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، عند مستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة ويعوض خسارته بحلول منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1860 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1975 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف بداية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 1.3 دولار، وبنسبة 0.07% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب