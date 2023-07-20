هل تتأثر مصر بانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب؟

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مصادر بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصر لن تتأثر بانسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، لأن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر، بالإضافة إلى محاولة البحث عن بلاد بدلية لاستيراد كميات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر مصر أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، حيث يتجاوز استهلاك القمح في مصر من قبل الحكومة والقطاع الخاص 13 مليون طن سنويا، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأعلنت روسيا الاثنين الماضي، انسحابها من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود في خطوة قد تثير موجة تقلبات جديدة في أسعار الغذاء العالمية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

تأثر من الانسحاب من اتفاقية الحبوب

قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مصر لن تتأثر من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، وذلك لأن لدينا مخزون يكفي الاستهلاك لعدة أشهر مقبلة.

وأضاف أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تستورد منها مصر القمح، مشيرا "روسيا أكبر مورد للقمح لمصر وغيرها من الدول ولكن إحنا ممكن تستورد من دول أخرى مثل الهند وفرنسا".

وأوضح السلاموني، أن مصر تدرس حاليا الدول البديلة التي من الممكن أن تستورد منها القمح بأسعار وجودة مناسبة.

واتفق معه مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قائلا في بيان له، إن مصر لن تتأثر كثيرا من وقف اتفاقية حبوب البحر الأسود، "ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر".

وأضاف الوليلي، أن أزمة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت إنذارًا لمصر وبمثابة تدريب لنا لمواجهة التحديات والأزمات، فا على الرغم من هذه الأزمات السابقة، لم يوجد أي اضطراب أو نقص في المعروض في الأسواق.

وشهدت أسعار القمح المستورد ارتفاعا قياسيا بمصر مع تراجع بالمعروض، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي دفعت مصر حينها إلى البحث عن دول بديلة للاستيراد.

وذكر الوليلي، أن مصر أصبحت تعتمد على العديد من الدول للحصول على القمح، منها القمح الهندي والقمح الروماني والقمح الكازاخستاني.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" يوم الاثنين: "لدينا احتياطات آمنة وسعات تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن، إضافة إلى التنوع في مصادر إمداد الأقماح والحبوب من أكثر من 22 منشأ".

تأثير إعلان الانسحاب على سعر القمح

قال مساعد أول وزير التموين، إن القرار الروسي أدى إلى زيادة في أسعار الأقماح والحبوب بنسبة تصل إلى 2.7%، عقب الإعلان عنه.

بينما لم تتأثر أسعار القمح بمصر حتى الآن، حسبما ذكر السلاموني، لمصراوي، مرجعا ذلك إلى هدوء الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، متوقعا حدوث ارتفاعات ولكن ليست كبيرة بسعر القمح.

ويتراوح متوسط سعر طن القمح حاليا بين 12250 و12450 جنيها، وفقا لقول عبد الغفار السلاموني.

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